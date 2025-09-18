Mash обнародовал имена уничтоженных на Украине инструкторов из США и Британии

Российские хакеры узнали имена уничтоженных на Украине иностранных инструкторов и советников из США, Великобритании и Германии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Из публикации следует, что в районе Краматорска в Донецкой народной республике (ДНР) был ликвидирован советник по безопасности из Соединенного королевства Райан Эванс. В список попал еще один советник по безопасности из Великобритании Джонатан Шенкин. В материале не уточняется, при каких обстоятельствах его не стало.

В одном из украинских отелей обнаружили атташе посольства и военного советника из США Ричарда Кирлина, который не подавал признаков жизни. Американский инструктор Майк Меоли получил серьезные травмы в результате ДТП. Мужчину доставили в больницу, но спасти не смогли.

Также в списке было имя советника и инструктора из Германии Димитриоса Феррара. Пока неизвестно, как он был ликвидирован.

17 сентября Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщил, что российские бойцы нашли в зоне проведения специальной военной операции (СВО) молдавского солдата, не подававшего признаков жизни. Это произошло на Константиновском направлении.

Ранее на Украине ликвидировали японского наемника.