В США рассказали о выкупе Россией у Турции комплексов С-400

TNI: Россия может вести переговоры с Турцией о выкупе комплексов С-400

Россия с Турцией может вести переговоры о выкупе зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 российского производства. Об этом пишет обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Питер Сучиу, ссылкой на турецкие СМИ.

По словам обозревателя, Турция не использует комплексы С-400, которые ранее были куплены у России, по политическим мотивам, и создает собственные ЗРК Çelik Kubbe. Автор подчеркнул, что именно из-за приобретения С-400 Турцию исключили из американской программы истребителей пятого поколения F-35, так как, как уверяют в Соединенных Штатах, две данные платформы несовместимы друг с другом.

«Системы С-400, нетронутые с 2017 года, могли бы позволить РФ быстро заменить уничтоженные на Украине ракетные батареи и возобновить участие Турции в программе истребителей F-35», — считает автор.

При этом источники в турецком министерстве национальной обороны сообщили ТАСС, что российские зенитные ракетные комплексы С-400 продолжают использоваться вооруженными силами Турции, несмотря на слухи о их возможной передаче или перепродаже.

Ранее сообщалось, что Россия может расширить поставки Индии ракетных комплексов С-400.