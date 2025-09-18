Российские средства ПВО сбили 106 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили более ста беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших в результате украинских атак на данный момент не поступало.

За прошедшие сутки российские войска также нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в 142 районах.

Рано утром 18 сентября временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Красносулинском районе в результате атаки дронов загорелась сухая трава в поле. Сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар на площади 800 квадратных метров.

По словам чиновника, системы ПВО в течение ночи сбили украинские беспилотники в двух городах и шести районах. Речь идет о Новошахтинске и Белой Калитве, а также Миллеровском, Октябрьском сельском, Каменском, Чертковском, Морозовском и Красносулинском районах.

Ранее российский дрон спас жителя Херсона от сотрудников украинского военкомата.