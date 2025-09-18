На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские войска ударили по объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили объекты энергетики, используемые в интересах ВСУ
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам энергетики, используемым в интересах украинских войск. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

«Нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru»), местам хранения и цехам производства беспилотных летательных аппаратов большой дальности», — говорится в заявлении.

Кроме того, ударам подверглись пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах.

По данным ведомства, боевые задачи выполнили расчеты дронов и оперативно-тактическая авиация группировок войск ВС РФ. Также в операциях были задействованы ракетные войска и артиллерия.

17 сентября Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что бойцы спецназа «Анвар» уничтожили редкий танк Stridsvagn 103 шведского производства. Технику поразили на Сумском направлении.

В публикации отмечалось, что Stridsvagn 103 — шведский основной боевой танк 1960-х годов. Это первая в мире серийная машина данного вида, в которой использовалась газотурбинная силовая установка.

Ранее российские операторы беспилотников уничтожили замаскированный немецкий танк Leopard на Купянском направлении.

СВО: последние новости
