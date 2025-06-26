Президент Турции заявил, что стране не хватит только С-400 для обеспечения нужд ПВО

Эрдоган: Турции не хватит только С-400 для обеспечения нужд ПВО

Российские зенитные ракетные системы (ЗРК) С-400 не могут полностью обеспечить нужды Турции в противовоздушной обороне (ПВО). Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.

«ПВО не ограничивается С-400. И наше общество поняло это наглядно в последние дни. Нам необходимо создать многоуровневый системный комплекс ПВО», — подчеркнул турецкий лидер.

При этом он отметил, что стране нужны ракеты, которые могут перехватывать цели на разных высотах.

Эрдоган сообщил о достижении Турцией определенных успехов в развитии собственных систем противовоздушной обороны, однако этого недостаточно.

До этого политик заявил, что на переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом не обсуждался вопрос наличия у Турции российских ЗРК С-400. По словам президента, этот вопрос для Анкары закрыт.

Ранее Эрдоган назвал «окном возможностей» стамбульский процесс по Украине.