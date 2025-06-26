На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Турции заявил, что стране не хватит только С-400 для обеспечения нужд ПВО

Эрдоган: Турции не хватит только С-400 для обеспечения нужд ПВО
close
Umit Bektas/Reuters

Российские зенитные ракетные системы (ЗРК) С-400 не могут полностью обеспечить нужды Турции в противовоздушной обороне (ПВО). Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.

«ПВО не ограничивается С-400. И наше общество поняло это наглядно в последние дни. Нам необходимо создать многоуровневый системный комплекс ПВО», — подчеркнул турецкий лидер.

При этом он отметил, что стране нужны ракеты, которые могут перехватывать цели на разных высотах.

Эрдоган сообщил о достижении Турцией определенных успехов в развитии собственных систем противовоздушной обороны, однако этого недостаточно.

До этого политик заявил, что на переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом не обсуждался вопрос наличия у Турции российских ЗРК С-400. По словам президента, этот вопрос для Анкары закрыт.

Ранее Эрдоган назвал «окном возможностей» стамбульский процесс по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами