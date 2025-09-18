Российские военнослужащие прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Ямполь на Краснолиманском направлении. Об этом ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Наши штурмовые группы смогли прорвать оборону противника в Ямполе, но там идут ожесточенные бои», — сказал он.

17 сентября начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что подразделения украинских войск были полностью выбиты из Серебрянского лесничества. По его словам, российские военные ведут боевые действия в населенном пункте Ямполь.

Незадолго до этого начальник Генштаба ВС РФ сообщил, что российские войска на Александро-Калиновском направлении ведут бои в близости Константиновке, и вошли в село Плещеевка.

12 сентября Минобороны РФ сообщило, что российские военные взяли под контроль село Новопетровское в Днепропетровской области Украины. По данным оборонного ведомства, боевая задача была выполнена подразделениями группировки войск «Восток».

Ранее Путин отметил действия гвардейских полков на СВО.