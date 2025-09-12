Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России взяли под контроль село Новопетровское в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, боевая задача была выполнена подразделениями группировки войск «Восток». Помимо этого, российские войска за прошедшую неделю взяли под контроль населенные пункты Хорошее и Сосновка в Днепропетровской области.

В министерстве отметили, что ВС России нанесли поражение четырем механизированным бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бригаде морской пехоты и трем бригадам территориальной обороны.

«Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 1640 военнослужащих, танк, 18 боевых бронированных машин, 68 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии», — говорится в сообщении.

5 сентября российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Марково и Федоровка в Донецкой народной республике. Боевая задача была выполнена подразделениями «Южной» группировки войск.

