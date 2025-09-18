На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, как велась подготовка к покушению на главу предприятия ОПК

Агенты украинской разведки следили за главой предприятия ОПК России по камерам
true
true
true

Агенты украинских спецслужб, готовившие покушение на главу одного из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Санкт-Петербурге, вели слежку за планировавшейся жертвой по камерам, установленным на велосипеде. Об этом свидетельствует видеозапись, опубликованная федеральной службой безопасности (ФСБ) России.

На кадрах видно, как две девушки, находясь на улице, проводят манипуляции с видеокамерой, прикрепленной к велосипеду.

18 сентября ФСБ предотвратила в Санкт-Петербурге покушение на главу одного из предприятий российского ОПК, готовившееся агентурной сетью военной разведки Украины. По данным ведомства, в составе группы находились трое граждан России 1993, 1994 и 2006 годов рождения.

Сообщается, что злоумышленники планировали взорвать автомобиль руководителя оборонного предприятия. Тайник с бомбой был установлен на одном из городских кладбищ, с его помощью взрывное устройство было передано исполнителю. По указанию куратора агенты вели наблюдение за целью по месту его жительства.

Задержанные признались в подготовке теракта. Возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту, о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Ранее в Ижевске предотвратили покушение на сотрудника оборонного предприятия.

