Власти Канады выдвинули требования находящимся в стране гражданам Украины

Канада требует от украинцев подтверждений, что они не уклоняются от службы в ВСУ
Global Look Press

Канадские власти стали требовать от находящихся в стране граждан Украины доказательств того, что они не уклоняются от службы в украинской армии. Об этом в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказало сообщество Ukrainian Canada.

Украинцы, которые подали документы на получение постоянного места жительства в Канаде, начали получать письма от министерства гражданства и иммиграции с требованием предоставить официальную справку об освобождении от военной службы на Украине. В письмах отмечается, что мужчины, прибывшие в Канаду с Украины, обязаны предоставить заверенную копию документа об освобождении от военной службы или заверенную копию военных документов, которые выданы украинскими государственными органами.

28 августа Украина начала выпускать за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Первые военнообязанные уже покинули страну.

Сейчас на Украине проходит обязательная мобилизация военнообязанных мужчин от 25 до 60 лет, если они подходят по здоровью и не заняты на важном для страны производстве.

Ранее сообщалось, что четверть миллиона украинцев выехали из страны за полгода.

Новости Украины
