ТАСС: число пропавших без вести в 425-м полку ВСУ сопоставимо с батальоном

Число военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Скала», пропавших без вести, сопоставимо с численностью целого батальона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам собеседника агентства, родственники украинских военных собрали публикации о поиске пропавших без вести военнослужащих полка «Скала» за 2025 год.

«На опубликованных видео из нескольких частей все пропавшие без вести, о которых стало известно благодаря соцсетям. Авторы заявляют, что количество пропавших сравнимо с численностью батальона», — сказал представитель силовых структур.

13 сентября источник РИА Новости рассказал, что командование ВСУ оставляет тела солдат на поле боя, чтобы улучшить статистические показатели. По словам собеседника агентства, руководство 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ не эвакуирует останки павших бойцов с поля боя в районе Садков, и в ней наблюдается непропорционально высокое соотношение между пропавшими без вести и официально признанными погибшими.

Ранее стало известно о провале украинской программы по возвращению в строй дезертиров.