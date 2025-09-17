Герасимов: ВСУ перебросили под Красноармейск наиболее подготовленные подразделения

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило в район Красноармейска наиболее подготовленные подразделения. Об этом заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщили в Минобороны.

«ВСУ в район Красноармейска перебросило наиболее подготовленные подразделения, что способствует продвижению наших войск на других участках фронта», — сообщил он.

Российские войска наступают сразу по нескольким направлениям в зоне боевых действий.

Глава Генерального штаба ВС РФ также рассказал, что в ходе проведения специальной военной операции на Украине он провел проверку хода выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Центр», которая действует на Красноармейском направлении.

На Александро-Калиновском направлении бои идут в непосредственной близости от Константиновки, указал Герасимов.

12 сентября Минобороны РФ сообщило, что российские военные взяли под контроль село Новопетровское в Днепропетровской области Украины. По данным оборонного ведомства, боевая задача была выполнена подразделениями группировки войск «Восток».

Ранее в Кремле объяснили отсутствие Герасимова на учениях «Запад-2025».