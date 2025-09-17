На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВС России продвигаются в Северске

Герасимов: российские подразделения продвигаются в Северске
Вадим Савицкий/РИА Новости

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов сообщил, что ВС России продвигаются в Северске. Его слова приводит Минобороны РФ.

«На Александро-Калиновском направлении бои идут в непосредственной близости от Константиновки, наши подразделения вошли в Плещеевку», — сообщил он.

Герасимов добавил, что российские войска продолжают уничтожать противника южнее Клебан-Быкского водохранилища.

Глава Генерального штаба ВС РФ также рассказал, что в ходе проведения специальной военной операции на Украине он провел проверку хода выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Центр», которая действует на Красноармейском направлении.

На Александро-Калиновском направлении бои идут в непосредственной близости от Константиновки, указал Герасимов.

12 сентября Минобороны РФ сообщило, что российские военные взяли под контроль село Новопетровское в Днепропетровской области Украины. По данным оборонного ведомства, боевая задача была выполнена подразделениями группировки войск «Восток».

Ранее Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой «Центр».

