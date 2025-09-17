На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЦАР пропали без вести пять миротворцев

МИНУСКА: бронетранспортер с пятью миротворцами ООН упал в реку в ЦАР
true
true
true
close
Ben Curtis/AP

Бронетранспортер с пятью миротворцами ООН упал в реку в ЦАР. Об этом сообщила МИНУСКА (Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Центральноафриканской Республике) в коммюнике, которое было опубликовано на странице миссии в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Бронетранспортер опрокинулся в реку Омбелла-Мпоко прямо перед переездом через мост… Пять сотрудников миссии из Республики Конго пропали без вести», — рассказали в МИНУСКА.

Двоих из пропавших сотрудников нашли и спасли, после чего эвакуировали в столицу ЦАР Банги. Спасательные работы продолжаются. Что стало причиной инцидента, не уточняется.

МИНУСКА работает в ЦАР с 2014 года. Ее задачей является предоставление гуманитарной помощи населению, помощь в защите прав человека в республике, поддержка правосудия и обеспечение верховенства права, а также разоружение, демобилизация и реинтеграция общества после гражданской войны.

27 августа «Лента.ру» писала, что ЧВК «Вагнер» играет большую роль в процессе прекращения войны в ЦАР. Власти страны заявляют, что присутствие «Вагнера» в ЦАР заставляет боевиков прекращать вооруженное сопротивление и выходить из лесов.

Ранее власти ЦАР захотели назвать улицы в честь деятелей новейшей истории РФ.

