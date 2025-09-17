ВСУ атаковали гражданскую инфраструктуру Энергодара

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при обстреле города — спутника Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодара повредили здание колледжа, где в момент атаки находились учащиеся. Об этом сообщил глава города Максим Пухов в своем Telegram-канале.

«Снаряд сдетонировал в 50 метрах от учебного корпуса. К счастью никто из студентов и сотрудников колледжа, находившихся в этот момент в здании, не пострадал», — написал он.

До этого украинские военные с помощью нескольких беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по жилому району в Энергодаре. Возгораний на месте происшествия зафиксировано не было. В результате атаки никто не пострадал.

В начале августа ВСУ обстреляли из артиллерии район ЗАЭС, в результате чего произошел пожар на территории промзоны. Во время тушения возгорания одна из машин МЧС подверглась атаке украинского беспилотника.

Ранее ВСУ атаковали дроном здание администрации Энергодара.