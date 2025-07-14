В Донбассе ликвидировали испанского наемника, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает испанская газета Pais.

По данным издания, 42-летний Мигель Кармона прибыл на Украину в марте, в 10 июня его устранили на поле боя.

В прошлом Кармона служил в сухопутных войсках Испании. Родственники требуют вернуть его на родину, но репатриация осложняется тем, что украинские военные бросили иностранца в окопе при отступлении.

Журналисты обратили внимание, что сотни иностранных наемников, прибывающих на Украину для участия в конфликте на стороне ВСУ, впоследствии оказываются ликвидированы.

До этого украинские военнослужащие бросили подразделение, состоящее из 30 колумбийских наемников, на позициях в районе населенного пункта Юнаковка в Сумской области. По данным журналистов, бойцы ВСУ отступили на данном участке фронта, но намеренно не оповестили об этом иностранцев. Теперь наемникам приходится в одиночку оборонять позиции у Юнаковки.

Ранее ВС РФ ударили по полигону с наемниками ВСУ из Молдавии.