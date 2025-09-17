На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ заявили об отказе Италии от отправки истребителей для укрепления НАТО

Repubblica: Италия не отправит истребители для укрепления восточного фланга НАТО
Ints Kalnins/Reuters

Власти Италии не станут направлять свои истребители для укрепления восточного фланга НАТО в рамках операции «Восточный часовой». Об этом сообщила итальянская газета La Repubblica.

По данным издания, Рим решил ограничиться продлением срока нахождения в Эстонии системы противовоздушной обороны (ПВО) Samp-T, а также самолетов, оснащенных радарами.

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни подтвердил данную информацию. По его словам, «самолетов больше не будет».

14 сентября La Repubblica сообщала, что Италия внесет вклад в укрепление позиций НАТО на восточном фланге, передав альянсу минимум два истребителя. Журналисты утверждали, что выбор стоял между Eurofighter и F-35. Их могли добавить к четырем итальянским самолетам, уже находящимся на базе в Эстонии.

В июне глава минобороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что у Североатлантического альянса больше нет причин существовать, потому что когда-то центром мира были Атлантический океан, США и Европа, а теперь «есть все остальное, с чем нужно строить отношения».

Ранее глава минобороны Италии попытался оправдаться за слова о НАТО.

