Италия предоставит НАТО два истребителя

Италия внесет вклад в укрепление позиций НАТО на восточном фланге. Об этом сообщает газета La Repubblica

В данный момент выбор стоит между Eurofighter и F-35. Их могут добавить в четырем итальянским самолетам, уже находящимся на базе в Эстонии.

«Рим не может остаться в стороне на фоне усилий других европейских партнеров, о которых уже было объявлено», — говорится в сообщении.

В августе этого года премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила предоставить Украине гарантии безопасности без включения ее в НАТО. Об этом написало американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

До этого глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что ЕС совместно с США хочет предоставить Украине гарантии, аналогичные пятой статье договора НАТО о коллективной безопасности. Ожидается, что если это решение будет принято, то военная помощь Киеву усилится.

Ранее министр обороны Италии усомнился в смысле существования НАТО.