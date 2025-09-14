На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Италия предоставит НАТО два истребителя

La Repubblica: Италия в рамках укрепления фланга предоставит НАТО два истребителя
true
true
true
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Италия внесет вклад в укрепление позиций НАТО на восточном фланге. Об этом сообщает газета La Repubblica

В данный момент выбор стоит между Eurofighter и F-35. Их могут добавить в четырем итальянским самолетам, уже находящимся на базе в Эстонии.

«Рим не может остаться в стороне на фоне усилий других европейских партнеров, о которых уже было объявлено», — говорится в сообщении.

В августе этого года премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила предоставить Украине гарантии безопасности без включения ее в НАТО. Об этом написало американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

До этого глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что ЕС совместно с США хочет предоставить Украине гарантии, аналогичные пятой статье договора НАТО о коллективной безопасности. Ожидается, что если это решение будет принято, то военная помощь Киеву усилится.

Ранее министр обороны Италии усомнился в смысле существования НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами