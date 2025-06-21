Глава Минобороны Италии попытался оправдаться за слова о НАТО

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто попытался оправдаться за свои слова о смысле существования НАТО, заявив в своей соцсети X, что они были неверно интерпретированы.

«Вот краткое содержание, которое не является исчерпывающим, однако имеет больше общего с реальностью, чем растиражированное поверхностное и неверное изложение, сделанное молодым корреспондентом одного агентства», — заявил глава Минобороны Италии.

К размещенному посту он прикрепил видео с отрывком своего выступления.

Накануне Крозетто заявил, что у Североатлантического альянса больше нет причин существовать, потому что когда-то центром мира были Атлантический океан, США и Европа, а теперь «есть все остальное, с чем нужно строить отношения».

По словам главы итальянского военного ведомства, если НАТО был создан «чтобы обеспечивать мир и взаимную оборону», ему необходимо стать организацией, которая возьмет на себя эту задачу, общаясь со странами глобального Юга и «становясь чем-то принципиально иным».

Ранее Путин заявил об отсутствии смысла в дальнейшем существовании НАТО.