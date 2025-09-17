Фигурант дела о хищении у бойцов СВО помогал фронту

Один из подозреваемых в хищении у бойцов СВО оказывал помощь фронту

Один из фигурантов уголовного дела о хищении денег в столичном аэропорту Шереметьево у участников специальной военной операции (СВО) Дмитрий Боглаев имеет благодарственное письмо за помощь военнослужащим с линии фронта. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Павел Чигилейчик.

«У Боглаева брат находится на СВО и он сам тоже хотел туда попасть, но помешали проблемы со здоровьем, поэтому он возил гуманитарную помощь в зону спецоперации и всячески помогал нашим военным», — сказал правозащитник.

По словам Чигилейчика, его клиент неоднократно помогал приобретать для бойцов СВО необходимые предметы одежды, медикаменты и продукты. Кроме того, за оказанную помощь он получил благодарственное письмо от военнослужащих.

3 сентября стало известно, что Боглаев изъявил желание отправиться в зону специальной военной операции. В этот же день сообщалось, что сумма ущерба по уголовному делу о серийных кражах денег у участников СВО в аэропорту Шереметьево увеличилась до трех миллионов рублей.

В начале мая стало известно, что после серии хищений у участников специальной военной операции в Шереметьево возбуждено уголовное дело в отношении почти 20 человек. Большинство эпизодов мошенничества касалось завышения цен на такси.

Ранее в деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево установили 50 потерпевших.