В Крыму испытали новый дрон-камикадзе

В Крыму успешно испытали новый дрон-камикадзе «Архангел». Об этом сообщает ТАСС.

Испытания проводили специалисты всероссийского проекта по обучению пилотированию беспилотников «Архангел». Основатель проекта Михаил Филиппов пояснил, что испытания проходили как тест-драйв оборудования систем связи и наведения.

«Новый дрон «Архангел» испытан в небе Крыма. В ближайшем будущем управляемые ракеты должны стать основой противовоздушной и противолодочной обороны полуострова», — рассказал он.

Недавно компания 3mx представила систему «Булат-онлайн», автоматический комплекс обнаружения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Новая разработка предназначена для организации безопасности мероприятий и гражданских объектов. Систему можно интегрировать с другими системами, например видеофиксации, и получать еще и видео в режиме онлайн.

До этого «Ростех» создал новую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) под названием «Серп-ВС13Д», которая предназначена для защиты страны от налета вражеских беспилотников.

Ранее российские военные применили на СВО новые беспилотники камикадзе.