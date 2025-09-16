Житель Херсонской области был ранен при ударе ВСУ

Пресс-секретарь Сальдо Василенко сообщил о раненном при ударе ВСУ мужчине

В селе Каланчак в Херсонской области при обстреле получил ранения 43-летний мужчина. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

Инцидент произошел около 18:00 мск. Мужчина был доставлен в Скадовскую центральную районную больницу с минно-взрывной травмой, осколочным ранением левой голени и левого бедра.

12 сентября в результате обстрелов украинской армией Херсонской области пострадали шесть человек, еще одну женщину не удалось спасти.

В Алешках из-за атак по жилому сектору были ранены двое мужчин 1979 и 1959 годов рождения и женщина 1955 года рождения. В этом же городе беспилотник атаковал гражданский автомобиль, в котором находились три человека. Также пострадала 29-летняя девушка в Великих Копанях.

В Красном Скадовского округа из-за обстрела загорелась сухая трава, из-за чего начался пожар.

Ранее в МИД РФ назвали ложными утверждения о том, что РФ устраивает «человеческие сафари» в Херсонской области.