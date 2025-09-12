На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ обстреляли Херсонскую область, пострадали шесть человек

Сальдо: ВСУ атаковали Херсонскую область, пострадали шесть человек
FotograFFF/Shutterstock

В результате обстрелов украинской армией Херсонской области пострадали шесть человек, еще одну женщину не удалось спасти. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«В Алешках из-за атак по жилому сектору ранены двое мужчин 1979 и 1959 годов рождения и женщина 1955 года рождения. Все госпитализированы в Алешкинскую ЦРБ», — рассказал он.

В этом же городе беспилотник атаковал гражданский автомобиль, в котором находились три человека. Также пострадала 29-летняя девушка в Великих Копанях.

В Красном Скадовского округа из-за обстрела загорелась сухая трава, начался пожар. Его уже потушили.

Как рассказали в Минобороны, прошедшей ночью российские системы ПВО сбили 221 украинский БПЛА над регионами страны. Наибольшее количество целей — 85 — перехватили в Брянской области. В Смоленской области ликвидировали 42 беспилотника, в Ленинградской области — 28, в Калужской области — 18, в Новгородской области — 14.

Ранее на Ростовской АЭС рассказали о ситуации на станции после атаки беспилотников.

