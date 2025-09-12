На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД РФ назвали число уничтоженных в зоне СВО наемников из Португалии

Посольство РФ в Португалии сообщило о 41 уничтоженном наемнике из этой страны
Jeppe Gustafsson/Shutterstock/FOTODOM

Посольство РФ в Португалии сообщило, что в 2024 году ВС РФ уничтожили 41 наемника из этой страны. Заявление дипмиссии приводит ТАСС.

«Эти люди не находятся под защитой международного права и поэтому являются законной военной целью для нашей армии», — подчеркнули в посольстве.

Также в посольстве назвали ложными утверждения о том, что РФ якобы устраивает «человеческие сафари», обстреливая мирных жителей.

«Подчеркиваем, что наши вооруженные силы никогда не обстреливают гражданские цели. Напротив, именно украинские военные были не раз уличены в этом», — заявили в посольстве и привели в пример обстрел рынка в городе Алешки в Херсонской области.

Заявление посольства стало ответом на публикацию материала португальского издания Sábado о португальских наемниках на Украине.

До этого российский танк уничтожил грузинских наемников с арбалетами. Инцидент произошел в районе села Орехово в Днепропетровской области.

Ранее стало известно, сколько иностранных наемников воюют в рядах ВСУ.

