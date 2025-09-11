На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Запорожской области ВСУ атаковали два школьных автобуса

Балицкий: дроны ВСУ атаковали два автобуса и территорию школы в Васильевке
Telegram-канал «Балицкий Евгений»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов атаковали два школьных автобуса и прилегающую к школе территорию в Васильевке в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«На территории школы детей и сотрудников не было, пострадавших нет», — написал глава региона.

Балицкий добавил, что сейчас на месте инцидента работают оперативные службы. Власти Запорожской области приняли решение перевести учащихся атакованной школы на дистанционное обучение.

31 августа председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи в селе Великая Знаменка Запорожской области. По его словам, подробности инцидента выяснялись. Глава комиссии подчеркнул, что удар по скорой помощи был нанесен украинской стороной целенаправленно.

Ранее беспилотники ВСУ ударили по машинам спасателей в Запорожской области.

