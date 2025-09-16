На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У Европы появилась «новая надежда» на уничтожение российских «Гераней»

Defense News: российские «Герани» могли бы уничтожаться дронами-перехватчиками
Shutterstock

У Европы появилась новая «надежда» на уничтожение российских дронов-камикадзе семейства «Герань». Об этом сообщает Defense News.

В публикации отмечается, что речь идет о дронах-перехватчиках, которые разрабатывают европейские компании. Они станут «новейшим видом боеприпасов». По словам европейских производителей, данный способ может стать относительно недорогим, чтобы противодействовать ударным беспилотникам.

Издание утверждает, что уничтожение вражеских дронов может осуществляться посредством кинетического удара или подрыва рядом с ним небольшой боеголовки.

По словам генерального директора британской компании Marine and Remote Sensing Solutions (MARSS) Йоханнеса Пинла, стоимость дрона-перехватчика Interceptor MR с искусственным интеллектом значительно ниже, чем затраты на производство «Герани».

14 сентября газета The New York Times (NYT) назвала Россию «империей беспилотников», потому что Москва многократно увеличила их производство.

Ранее в США рассказали о «новом оружии» охраны Путина для борьбы с дронами.

