В Минобороны назвали особенность учений «Запад-2025»

МО: особенностью учений «Запад-2025» стало массированное применение БПЛА и роботов
true
true
true
close
Минобороны России

Массированное применение беспилотной авиации и наземных роботов стало одной из особенностей учений «Запад-2025». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

В ведомстве указали, что на основном этапе учений отрабатывались массовое применение беспилотников, наземных роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы, штурмовые действия с использованием мототехники, багги и квадроциклов, противодействие беспилотникам различными средствами, а также эффективное применение войсковой противовоздушной обороны, высокоточных боеприпасов и современных средств контрбатарейной борьбы с учетом опыта специальной военной операции.

Совместные стратегические учения учения Вооруженных сил Белоруссии и России стартовали 12 сентября. Их цель заключалась в проверке возможностей Москвы и Минска по обеспечению военной безопасности Союзного государства, а также готовности отражать возможную агрессию со стороны третьих стран. Главными целями учений являются улучшение навыков командования, уровня взаимодействия региональной и коалиционной группировок войск (сил) при решении общих задач по сохранению мира.

Ранее было названо число военных, участвующих в учениях «Запад-2025».

