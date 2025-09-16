ВМС Болгарии обнаружили беспилотный плавательный аппарат в 80 км от Варны

Беспилотный плавательный аппарат обнаружили и уничтожили в Черном море в 80 км от Варны. Об этом сообщило министерство обороны Болгарии, передает ТАСС.

Уточняется, что 15 сентября ВМС Болгарии во взаимодействии с союзниками открыли поврежденный надводный беспилотник, объект обследовали, а 16 сентября уничтожили, вторичной детонации не было.

По данным болгарского ведомства, от ВМС Болгарии в операции принимали участие вертолет, катер и корабль. Кроме того, отмечает Минобороны страны, были предприняты необходимые меры по обеспечению безопасности мореплавания в районе происшествия.

Другая информация не приводится.

12 сентября сообщалось, что обломки дрона-камикадзе «Сыч» Вооруженных сил Украины (ВСУ) нашли на побережье Болгарии в районе крупного курортного города Бургас. Другие подробности инцидента неизвестны. О наличии взрывчатого вещества внутри обломков не сообщалось.

Ранее Захарова уличила НАТО в милитаризации Болгарии.