На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВМС Болгарии обнаружили беспилотный плавательный аппарат в 80 км от Варны

Минобороны: ВМС Болгарии уничтожили беспилотный плавательный аппарат
true
true
true
close
Depositphotos

Беспилотный плавательный аппарат обнаружили и уничтожили в Черном море в 80 км от Варны. Об этом сообщило министерство обороны Болгарии, передает ТАСС.

Уточняется, что 15 сентября ВМС Болгарии во взаимодействии с союзниками открыли поврежденный надводный беспилотник, объект обследовали, а 16 сентября уничтожили, вторичной детонации не было.

По данным болгарского ведомства, от ВМС Болгарии в операции принимали участие вертолет, катер и корабль. Кроме того, отмечает Минобороны страны, были предприняты необходимые меры по обеспечению безопасности мореплавания в районе происшествия.

Другая информация не приводится.

12 сентября сообщалось, что обломки дрона-камикадзе «Сыч» Вооруженных сил Украины (ВСУ) нашли на побережье Болгарии в районе крупного курортного города Бургас. Другие подробности инцидента неизвестны. О наличии взрывчатого вещества внутри обломков не сообщалось.

Ранее Захарова уличила НАТО в милитаризации Болгарии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами