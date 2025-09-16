На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Британия намерена начать переговоры с Филиппинами о размещении сил

Британия начнет переговоры с Филиппинами о размещении войск
true
true
true
close
Sharon Floyd/RAF/UK Ministry of Defence/Reuters

Великобритания начнет переговоры с Филиппинами о соглашении по временному размещению иностранных военных контингентов (Visiting Forces Agreement, SOVFA). Об этом сообщило министерство обороны Филиппин в соцсети Х.

16 сентября министр обороны Гилберто Теодоро принял лорда Вернона Кокера, государственного министра обороны Соединенного Королевства, во время его визита в Лагерь Агинальдо.

«Во время разговора лорд Кокер вручил министру Теодоро письмо от члена парламента, министра обороны Великобритании Джона Хили, в котором сообщается об их намерении заключить с Филиппинами соглашение о статусе посещающих сил (SOVFA)», — говорится в сообщении.

По итогам встречи они договорились провести соответствующие процедуры в своих странах и начать официальные переговоры по соглашению.

В июне ABS-CBN сообщил, что министр обороны Филиппин поприветствовал вероятное размещение завода по производству и хранению американских боеприпасов на бывшей военной базе США Субик-Бэй.

Ранее в Британии решили построить шесть заводов по производству боеприпасов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами