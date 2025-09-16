Британия намерена начать переговоры с Филиппинами о размещении сил

Британия начнет переговоры с Филиппинами о размещении войск

Великобритания начнет переговоры с Филиппинами о соглашении по временному размещению иностранных военных контингентов (Visiting Forces Agreement, SOVFA). Об этом сообщило министерство обороны Филиппин в соцсети Х.

16 сентября министр обороны Гилберто Теодоро принял лорда Вернона Кокера, государственного министра обороны Соединенного Королевства, во время его визита в Лагерь Агинальдо.

«Во время разговора лорд Кокер вручил министру Теодоро письмо от члена парламента, министра обороны Великобритании Джона Хили, в котором сообщается об их намерении заключить с Филиппинами соглашение о статусе посещающих сил (SOVFA)», — говорится в сообщении.

По итогам встречи они договорились провести соответствующие процедуры в своих странах и начать официальные переговоры по соглашению.

В июне ABS-CBN сообщил, что министр обороны Филиппин поприветствовал вероятное размещение завода по производству и хранению американских боеприпасов на бывшей военной базе США Субик-Бэй.

Ранее в Британии решили построить шесть заводов по производству боеприпасов.