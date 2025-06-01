В Британии решили построить шесть заводов по производству боеприпасов

Премьер Стармер объявил о строительстве в Британии шести заводов боеприпасов

Британия построит как минимум шесть предприятий для производства боеприпасов и нарастит количество дальнобойных ракет на вооружении ВС королевства, написал в статье для The Sun премьер-министр Кир Стармер.

По словам политика, открытие заводов создаст более чем 1 тыс. рабочих мест для квалифицированных специалистов.

«Мы также произведем до 7 тыс. единиц дальнобойного оружия для наших вооруженных сил», — отметил глава правительства.

Он объяснил необходимость укрепления нацобороны «новыми ядерными рисками» и углублением сотрудничества России с Ираном и КНР.

«Нам напрямую угрожают государства, имеющие передовые вооруженные силы, поэтому мы должны быть готовы сражаться и побеждать», — подчеркнул Стармер.

В январе президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании подписали соглашение о столетнем партнерстве между двумя государствами. Одной из целей документа является развитие сотрудничества Киева и Лондона в оборонной сфере. Более того, договор предусматривает продолжение военной помощи Украине со стороны Великобритании.

Ранее Британию решили защитить от вражеских атак силами добровольцев.