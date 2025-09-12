В Запорожской области пресекли атаку ВСУ на ЗАЭС

В Запорожской области пресекли атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую АЭС. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Противник несколько дней подряд пытается атаковать прилегающую территорию Запорожской атомной электростанции. Так, сегодня около 18:00 пресечена атака — сбит FPV-дрон, который сдетонировал в воздухе», — уточнил он.

При этом Балицкий отметил, что за два последних дня было предпринято две атаки на учебный центр электростанции, размещенный не дальше 300 метров от энергоблока.

По словам главы региона, руководство МАГАТЭ не реагирует на подобные инциденты, хотя сотрудники этой международной организации четко понимают, откуда летят дроны и кто осуществляет атаки.

12 сентября ВСУ атаковали Смоленскую АЭС при помощи беспилотника. В результате никто не пострадал, однако БПЛА сдетонировал около вентиляционной трубы действующего третьего энергоблока, после чего в некоторых помещениях выбило окна. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Ростовской АЭС рассказали о ситуации на станции после атаки беспилотников.