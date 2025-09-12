На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Запорожской области пресекли атаку ВСУ на ЗАЭС

Балицкий: в Запорожской области пресекли атаку украинских войск на ЗАЭС
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

В Запорожской области пресекли атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую АЭС. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Противник несколько дней подряд пытается атаковать прилегающую территорию Запорожской атомной электростанции. Так, сегодня около 18:00 пресечена атака — сбит FPV-дрон, который сдетонировал в воздухе», — уточнил он.

При этом Балицкий отметил, что за два последних дня было предпринято две атаки на учебный центр электростанции, размещенный не дальше 300 метров от энергоблока.

По словам главы региона, руководство МАГАТЭ не реагирует на подобные инциденты, хотя сотрудники этой международной организации четко понимают, откуда летят дроны и кто осуществляет атаки.

12 сентября ВСУ атаковали Смоленскую АЭС при помощи беспилотника. В результате никто не пострадал, однако БПЛА сдетонировал около вентиляционной трубы действующего третьего энергоблока, после чего в некоторых помещениях выбило окна. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Ростовской АЭС рассказали о ситуации на станции после атаки беспилотников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами