В ходе наступательных действий в районе села Новопетровское Днепропетровской области российские беспилотники поразили зенитную установку, два танка и несколько автомобилей украинских войск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Восток» с позывным «Линза».

«Техника была уничтожена. Установку зенитную уничтожили. Два танка. Три дрона-камикадзе отправили и один сбросник», — рассказал «Линза».

По его словам, также были ликвидированы два пикапа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Один из них был машиной снабжения, а во втором находились военные ВСУ.

12 сентября Минобороны РФ сообщило, что российские военные взяли под контроль село Новопетровское в Днепропетровской области Украины. По данным оборонного ведомства, боевая задача была выполнена подразделениями группировки войск «Восток». Помимо этого, российские войска за неделю взяли под контроль населенные пункты Хорошее и Сосновка в Днепропетровской области.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры взятия Новониколаевки.