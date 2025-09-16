На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские беспилотники уничтожили транспорт ВСУ в Днепропетровской области

РИА Новости: дроны ВС РФ уничтожили транспорт ВСУ в районе Новопетровского
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

В ходе наступательных действий в районе села Новопетровское Днепропетровской области российские беспилотники поразили зенитную установку, два танка и несколько автомобилей украинских войск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Восток» с позывным «Линза».

«Техника была уничтожена. Установку зенитную уничтожили. Два танка. Три дрона-камикадзе отправили и один сбросник», — рассказал «Линза».

По его словам, также были ликвидированы два пикапа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Один из них был машиной снабжения, а во втором находились военные ВСУ.

12 сентября Минобороны РФ сообщило, что российские военные взяли под контроль село Новопетровское в Днепропетровской области Украины. По данным оборонного ведомства, боевая задача была выполнена подразделениями группировки войск «Восток». Помимо этого, российские войска за неделю взяли под контроль населенные пункты Хорошее и Сосновка в Днепропетровской области.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры взятия Новониколаевки.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами