МО России показало кадры взятия под контроль Новониколаевки под Днепропетровском

Российское министерство обороны опубликовало видеозапись, демонстрирующую взятие под контроль населенного пункта Новониколаевка в Днепропетровской области подразделениями группировки «Восток». Видео размещено в Telegram-канале оборонного ведомства.

Согласно заявлению министерства, военнослужащие 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» в ходе наступательной операции взяли под контроль Новониколаевку, расположенную в Днепропетровской области.

На кадрах, предоставленных Минобороны РФ, запечатлено уничтожение военной техники и личного состава противника. Также в видеоролике показаны российские военнослужащие, держащие в руках флаги Российской Федерации.

Ведомство также сообщило, что российские войска нанесли удары по подразделениям ВСУ и территориальной обороны в районах населенных пунктов Коломийцы, Калиновское Днепропетровской области, Червоное и Дорожнянка Запорожской области.

По данным Минобороны РФ, украинская армия потеряла более 240 военнослужащих, 10 автомобилей и 155 мм гаубицу М777 американского производства США, а также склад материальных средств.

Ранее ВС России взяли под контроль село Новопетровское в Днепропетровской области