Российские войска нанесли удар по месту хранения западного оружия ВСУ

МО: ВС РФ нанесли удар по логистическому узлу распределения западного оружия ВСУ
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска нанесли удар по логистическому узлу распределения западного оружия и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

»...нанесено поражение базе горючего, логистическому узлу распределения вооружения и военной техники, поставляемых ВСУ западными странами», — говорится в сообщении.

Кроме того, российские военные, нанесли удары по местам хранения и запуска дронов большой дальности, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 153-х районах.

В операции были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России.

Также в оборонном ведомстве сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки ликвидировали в небе над регионами 357 беспилотников.

Ранее ВС РФ начали использовать новейший дрон-бомбардировщик в зоне СВО.

СВО: последние новости
