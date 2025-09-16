В «Ростехе» объяснили высокую точность поражения целей ракетой X-39 в зоне СВО

Легкая многоцелевая управляемая ракета X-39 демонстрирует высокую точность поражения целей в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине благодаря тому, что ее можно ювелирно настроить онлайн. Об этом сообщается в Telegram-канале государственной корпорации «Ростех».

«Х-39 демонстрирует преимущество тонкой настройки в реальном времени траектории полета ракеты к цели. Это повышает эффективность поражения сложных целей, в том числе движущихся», — отмечается в публикации.

В ней подчеркивается, что данная ракета имеет такую систему управления, которая позволяет операторам направлять ее в самые уязвимые позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом запуск X-39 может производиться с таких вертолетов, как Ка-52 и Ми-28Н.

До этого польский интернет-портал написал, что российская стратегическая крылатая ракета Х-101 способна поражать цели на всей территории Украины. Данная ракета имеет уплощенный корпус, что снижает ее радиолокационную заметность. X-101 состоит из носовой части с системой управления, центральной с топливным баком и боевой частью, а также хвостовой с двигателем.

В статье говорилось, что российская ракета способна поражать объекты на расстоянии порядка 2500 км. При этом точность попадания на максимальном расстоянии составляет 10 метров.

Ранее в «Ростехе» рассказали о преимуществах новой ракеты «Булат».