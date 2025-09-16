На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В «Ростехе» объяснили высокую точность поражения целей ракетой X-39 в зоне СВО

«Ростех»: точность ракеты X-39 в зоне СВО обусловлена ювелирными настройками
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Легкая многоцелевая управляемая ракета X-39 демонстрирует высокую точность поражения целей в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине благодаря тому, что ее можно ювелирно настроить онлайн. Об этом сообщается в Telegram-канале государственной корпорации «Ростех».

«Х-39 демонстрирует преимущество тонкой настройки в реальном времени траектории полета ракеты к цели. Это повышает эффективность поражения сложных целей, в том числе движущихся», — отмечается в публикации.

В ней подчеркивается, что данная ракета имеет такую систему управления, которая позволяет операторам направлять ее в самые уязвимые позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом запуск X-39 может производиться с таких вертолетов, как Ка-52 и Ми-28Н.

До этого польский интернет-портал написал, что российская стратегическая крылатая ракета Х-101 способна поражать цели на всей территории Украины. Данная ракета имеет уплощенный корпус, что снижает ее радиолокационную заметность. X-101 состоит из носовой части с системой управления, центральной с топливным баком и боевой частью, а также хвостовой с двигателем.

В статье говорилось, что российская ракета способна поражать объекты на расстоянии порядка 2500 км. При этом точность попадания на максимальном расстоянии составляет 10 метров.

Ранее в «Ростехе» рассказали о преимуществах новой ракеты «Булат».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами