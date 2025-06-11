На Западе назвали опасную способность ракеты Х-101

Российская стратегическая крылатая ракета Х-101 способна поражать цели на всей территории Украины, это вызывает напряжение у западных аналитиков. Об этом пишет издание Onet.

Ракета Х-101 имеет уплощенный корпус, что снижает ее радиолокационную заметность. Она состоит из носовой части с системой управления, центральной с топливным баком и боевой частью, а также хвостовой с двигателем.

Кроме того, российская ракета способна поражать объекты на расстоянии порядка 2500 километров. Точность попадания на максимальном расстоянии составляет 10 метров.

До этого в зоне СВО, по данным украинских источников, было зафиксировано уже более двух десятков случаев применения новых авиационных средств поражения ВКС РФ, получивших название «Бандероль».

Запускают «Бандероли» с БЛА типа «Орион» разработки АО «Кронштадт». Помимо «Ориона», носителем «Бандероли» может быть ударный вертолет Ми-28Н. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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