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На Западе назвали опасную способность ракеты Х-101

Оnet: российская крылатая ракета Х-101 бьет по всей территории Украины
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РИА Новости

Российская стратегическая крылатая ракета Х-101 способна поражать цели на всей территории Украины, это вызывает напряжение у западных аналитиков. Об этом пишет издание Onet.

Ракета Х-101 имеет уплощенный корпус, что снижает ее радиолокационную заметность. Она состоит из носовой части с системой управления, центральной с топливным баком и боевой частью, а также хвостовой с двигателем.

Кроме того, российская ракета способна поражать объекты на расстоянии порядка 2500 километров. Точность попадания на максимальном расстоянии составляет 10 метров.

До этого в зоне СВО, по данным украинских источников, было зафиксировано уже более двух десятков случаев применения новых авиационных средств поражения ВКС РФ, получивших название «Бандероль».
Запускают «Бандероли» с БЛА типа «Орион» разработки АО «Кронштадт». Помимо «Ориона», носителем «Бандероли» может быть ударный вертолет Ми-28Н. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в «Ростехе» назвали преимущество новой ракеты «Булат».

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