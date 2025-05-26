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В «Ростехе» назвали преимущество новой ракеты «Булат»

«Ростех»: ракета «Булат» в четыре раза может увеличить боезапас расчета ПТРК
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Вадим Савицкий/РИА Новости

Новейшая ракета 9М134 «Булат» в четыре раза может увеличить боезапас расчета противотанкового ракетного комплекса (ПТРК). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех»).

«Таким образом повышается разнообразие и вариативность средств поражения», — отметили в холдинге.

Ракета предназначена для поражения среднебронированных целей, в том числе оснащенных динамической защитой, легкобронированной и небронированной техники. Разработка имеет защиту от помех, а также систему управления с телеориентированием в лазерном луче. Максимальная дальность действия ракеты составляет порядка 3,5 километра.

В феврале компания «Высокоточные комплексы» провела успешные испытания ракеты «Булат». Выполнение всех основных тактико-технических характеристик было подтверждено.

Кроме того, холдинг увеличил производство управляемых артиллерийских боеприпасов «Краснополь-М2» в 2024 году. В «Ростехе» отметили, что это не просто снаряд, а умное оружие, которое всегда попадает в цель, в том числе и подвижную. «Краснополь-М2» неоднократно поражал пункты временной дислокации противника, а также танки, артиллерийские системы, боевые машины пехоты и другую боевую технику ВСУ. Огонь можно вести из буксируемых орудий и самоходных гаубиц, снаряд наводится на цель по лазерной отметке.

Ранее в США высоко оценили российский ПТРК «Корнет».

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