Отец пятерых детей погиб на СВО

В Пермском крае сообщили о гибели отца пятерых детей на СВО
Nikolai Denisov/Shutterstock/FOTODOM

В Пермском крае сообщили о гибели отца пятерых детей в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом проинформировала пресс-служба администрации Верещагинского района во «ВКонтакте».

«Владимир Николаевич Грибанов, гвардии старшина ВС РФ, старший наводчик 3 миномётного отделения минометного взвода, погиб», — говорится в сообщении.

Когда именно Грибанов решил отправиться на спецоперацию, не сообщается. Уточняется, что мужчина погиб еще в декабре прошлого года. Церемония прощания с Владимиром состоится 16 сентября.

В администрации рассказали, что у Грибанова было пятеро детей. Родным и близким военного выразили соболезнования.

В начале августа бывший глава Ульчского района Хабаровского края Федор Иващук погиб при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции. Губернатор региона Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале сообщил, что в марте Иващук сложил полномочия и ушел добровольцем на СВО. Он служил в отряде БАРС-8 «Хабаровск».

Ранее родной брат депутата Милонова погиб в зоне проведения спецоперации.

