Родной брат депутата Милонова погиб в зоне СВО

Родной брат депутата Госдумы Виталия Милонова, Александр Милонов, скончался в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил Telegram-канал RT со ссылкой на аппарат парламентария.

Известно, что Александр служил добровольцем в 3-й общевойсковой армии, в одном из подразделений разведки ЛНР.

После ранения во время боевых действий его перевели на медицинскую службу в госпиталь, однако полученные травмы вызвали резкое ухудшение состояния здоровья. Александра отпели по православному обряду в Санкт-Петербурге с воинскими почестями.

В начале августа бывший глава Ульчского района Хабаровского края Федор Иващук погиб при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции. Губернатор региона Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале сообщил, что в марте Иващук сложил полномочия и ушел добровольцем на СВО. Он служил в отряде БАРС-8 «Хабаровск».

