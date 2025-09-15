На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт объяснил, почему у дронов над Польшей не было боевой части

Военэксперт Кнутов: Польша признала, что инцидент с БПЛА был провокацией
WarNewsPL/X

Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с газетой «Взгляд» объяснил, почему у беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Польшей не было боевой части. По его словам, взрывчатка могла бы стать прямой уликой против организаторов этой провокации.

«То, что упавшие в Польше беспилотники оказались без боевой части, служит дополнительным аргументом, подтверждающим: инцидент — провокация украинских властей и евробюрократов», — считает Кнутов.

Он напомнил, что Минобороны России предложило провести с польскими коллегами консультации по поводу дронов, но Варшава отказалась.

«Ведь другого повода раскрутить антироссийскую истерию может в ближайшее время и не подвернуться», — заключил эксперт.

Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в интервью The Guardian, что БПЛА, сбитые в воздушном пространстве республики, оказались пустышками.

По его словам, ни один из дронов не был начинен взрывчаткой. При этом технические возможности для этого имелись.

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали около 20 дронов. На этом фоне в воздух были подняты истребители стран — членов НАТО, также в республике временно закрыли несколько аэропортов. Глава польского правительства Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной», обвинив Москву в провокации.

Ранее в Польше решили научиться у ВСУ борьбе с дронами.

