В Польше решили научиться у ВСУ борьбе с дронами

Польские команды по борьбе с беспилотниками пройдут обучение у украинских специалистов, чтобы защититься от будущих атак. Об этом заявил The Guardian глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Министр отметил, что Украина располагает лучшим оборудованием и современным опытом противодействия ВС РФ.

«Это то, что общественность и правительства на Западе должны срочно усвоить в своем сознании… что именно украинцы будут обучать нас противостоять России, а не наоборот», — сказал Сикорский.

Дипломат добавил, что обучение будет проходить в учебном центре НАТО в Польше, где «более безопасно», чем на Украине.

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел ко временному закрытию нескольких аэропортов. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации. Местные СМИ публиковали кадры российских беспилотников, якобы найденных на территории республики. Эксперты считают, что это «дроны-обманки» «Гербера», применяемые для «перегрузки» систем ПВО.

Минобороны России отметило, что 10 сентября объекты для поражения в Польше не планировались, а «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км».

Ранее NYT назвала Россию «империей беспилотников».