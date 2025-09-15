На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Командир полка ВСУ заочно приговорен к пожизненному лишению свободы

Суд заочно приговорил к пожизненному сроку командира ВСУ
Anelo/Shutterstock

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил командира полка ВСУ к пожизненному лишению свободы за минирование местности на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главную военную прокуратуру.

Суд установил, что в период с февраля по июль 2023 года по приказу командира ВСУ 37-летнего Виктора Рыбалки его подчиненные неоднократно минировали местность вблизи ряда населенных пунктов Белгородской и Брянской областей. На этих взрывных устройствах подорвались два военных автомобиля, а также несколько военнослужащих, обследовавших приграничные полосы территории России и выполнявших там инженерные работы.

Таким образом, суд «заочно приговорил Рыбалку к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, остальной части наказания — в исправительной колонии особого режима», говорится в сообщении.

В конце июля суд вынес приговор трем саперам 17-й отдельной танковой бригады ВСУ Михаилу Костюку, Александру Иваненко и Василию Павлюковичу по делу о теракте в Курской области. Они обвинялись в том, что в декабре 2024 года незаконно пересекли границу РФ в Суджанском районе и разместили вблизи села Кремяное Кореневского района 34 противотанковые мины.

Ранее на Украине главу Тверской области приговорили к 8 годам за гуманитарную помощь запорожцам.

