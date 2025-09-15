На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военный эксперт рассказал, как отказ Starlink может повлиять на ситуацию в зоне СВО

Военный эксперт Дандыкин: сбои в работе Starlink критичны для ВСУ
Inna Varenytsia/Reuters

Технический сбой в работе спутникового интернета Starlink критичен для украинской армии. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Он напомнил, что Starlink является одной из основных составляющих управления ВСУ.

«Все эти спутниковые данные, связь — это критично важно. Это прямое влияние на управление беспилотными летательными аппаратами, подразделениями. Это один их ключевых факторов, позволяющих Вооруженным силам Украины оказывать сопротивление нашим военным», — пояснил военный эксперт.

Дандыкин объяснил, что даже непродолжительное отключение спутникового интернета может поставить под большую угрозу боеспособность противника. Он отметил, что ситуация на фронте меняется очень быстро, а отсутствие связи между взводами, ротами и даже отдельными бойцами может привести к самым негативным последствиям.

«Этот вид связи позволяет быстро решать боевые задачи по корректировке позиций. Так что технические сбои здесь — это серьезно», — резюмировал эксперт.

Сбой в работе спутникового интернета Starlink зафиксирован по всему миру, число обращений составляет порядка 50 тыс. У ВС Украины также перестал работать Starlink.

Ранее в Польше разработали закон, позволяющий оплачивать работу Starlink на Украине.

