У ВС Украины перестал работать Starlink

Спутниковая система связи Starlink перестала функционировать у Вооруженных сил Украины (ВСУ) по всей линии фронта в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил командующий силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди с позывным «Мадьяр» в Telegram-канале.

«Вновь лег Starlink вдоль всего фронта», — написал военный.

Согласно данным сервиса Downdetector, более 40 тыс. пользователей из США пожаловались на сбои в работе Starlink. Перебои также зарегистрированы в Италии, Польше и других странах.

В августе агентство США по международному развитию (USAID) призналось, что не контролировало, как Украина использовала тысячи терминалов Starlink, поставленных организацией в страну после начала российской специальной военной операции. Проекте договора о передаче запрещалось «военное использование» терминалов. Устройства предназначались для применения, в частности, в больницах и школах, однако украинские власти признали, что системы использовались в военных операциях.

