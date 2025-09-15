СК показал кадры задержания членов ОПГ

Операция спецназа ФСБ против ОПГ, которая спонсировала ВСУ, попала на видео

Следственный комитет (СК) России показал кадры задержания членов организованной преступной группы (ОПГ), которые вывели за рубеж более 2,5 млрд рублей и финансировали Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах следователи изымают наличные деньги, которые находились в сейфах и разных сумках. Также сотрудники СК нашли печати микрофинансовых организаций, а также квитанции и документы различного содержания.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, Федеральная служба безопасности вместе со СК ликвидировали организованную преступную группу, участники которой вывели из России 2,5 млрд рублей, а также являлись спонсорами ВСУ.

В рамках уголовного дела задержаны пятеро участников ОПГ, которая действовала на территории России с 2022 по 2024 год. Ее организатором является гражданин Латвии, бенефициар международного холдинга объявлен в международный розыск.

Ранее стало известно о доступе хакеров РФ к фондам-спонсорам ВСУ.