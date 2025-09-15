СК показал кадры задержания членов ОПГ

Следственный комитет (СК) России показал кадры задержания членов организованной преступной группы (ОПГ), которые вывели за рубеж более 2,5 млрд рублей и финансировали Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.
На кадрах следователи изымают наличные деньги, которые находились в сейфах и разных сумках. Также сотрудники СК нашли печати микрофинансовых организаций, а также квитанции и документы различного содержания.
Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, Федеральная служба безопасности вместе со СК ликвидировали организованную преступную группу, участники которой вывели из России 2,5 млрд рублей, а также являлись спонсорами ВСУ.
В рамках уголовного дела задержаны пятеро участников ОПГ, которая действовала на территории России с 2022 по 2024 год. Ее организатором является гражданин Латвии, бенефициар международного холдинга объявлен в международный розыск.
Ранее стало известно о доступе хакеров РФ к фондам-спонсорам ВСУ.