В USAID признали, что не контролировали использование Starlink на Украине

Агентство США по международному развитию (USAID) не контролировало, как Украина использовала тысячи терминалов Starlink, поставленных организацией в страну после начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет генерального инспектора.

Агентство уточняет, что в проекте договора о передаче запрещалось «военное использование» терминалов. Устройства предназначались для применения, в частности, в больницах и школах.

При этом вскоре появились сообщения о том, что украинские военные задействовали терминалы Starlink для управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и нанесения артиллерийских ударов.

Позже украинские власти признали, что они использовались в военных операциях.

Вечером 24 июля во всем мире произошел массовый сбой в работе спутниковой системы Starlink. Поскольку украинские войска активно применяют терминалы американской компании, связь пропала и на линии фронта. По информации Reuters, ВСУ пришлось отложить несколько военных операций. На неполадки также обратили внимание российские бойцы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

