СМИ: российский боец взял в плен двух военных ВСУ после боя с четырьмя диверсантами

РИА Новости: российский боец взял в плен двух военных ВСУ под Красноармейском
Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanised Brigade/AP

Российский боец с позывным «Спартанец» под Красноармейском вступил в бой против четырех человек диверсионной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего взял в плен двоих из них. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера 33-го полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» с позывным «Сенсенати».

По словам военного, инцидент произошел, когда проводник заводил штурмовую группу ближе к линии боевого соприкосновения. Во время возвращения через «серую зону» он наткнулся на диверсионную группу ВСУ, в состав которой входили четыре человека.

«Началась перестрелка. Один из военнослужащих сразу сдался, сложил оружие добровольно. Трое из них продолжали вести бой, отстреливались. Когда наш боец «затрехсотил» (ранил — «Газета.Ru») второго военнослужащего ВСУ, украинец принял решение сложить оружие и приползти к нему», — сказал «Сенсенати».

В августе российский штурмовик с позывным «Белый» рассказал, как, зайдя в тыл ВСУ у Январского в Днепропетровской области, наткнулся на засаду из пяти человек и был вынужден вступить с ними в бой.

Он рассказал, что украинцы были разделены на две группы. После ликвидации трех военнослужащих ВСУ еще двое атаковали его со спины. Бойца спасло то, что он раньше занимался спортом и смог одного противника перебросить через себя, уложить на землю и подставить нож к горлу.

Ранее российский боец рассказал о бегстве ВСУ с поля боя в ходе взятия села Запорожское.

