На Украине нашли способ борьбы с передвижением российских бойцов по трубам

На Украине протянули колючую проволоку в трубах для борьбы с продвижением ВС РФ

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России успешно повторили суджанскую операцию «Поток», или «Труба», в районе Купянска Харьковской области и на Украине решили найти способ помешать российским бойцам передвигаться по трубам. Об этом сообщает украинское издание УНИАН в своем Telegram-канале.

В публикации говорится, что украинские бойцы протянули по трубам, по которым россияне заходили в Купянск, колючую проволоку.

На оперативных кадрах можно заметить трубу, внутри которой виден вентиль, белый мешок и кольца колючей проволоки.

До этого Telegram-канал SHOT со ссылкой на украинские СМИ и паблики, подразделения ВС РФ повторили успех легендарной операции «Труба», использовав систему подземных газовых коммуникаций для выхода в тыл противника в районе Купянска. Официальной информации от Минобороны России пока не поступало.

После этого генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) прокомментировал эту информацию, сказав, что ситуация в городе и на его окраинах якобы находится под контролем украинских войск.

Ранее появились кадры повторной операции «Труба» из-под Купянска.