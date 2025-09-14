Великобритания приняла командование Вооруженными силами Украины (ВСУ) от США, заявил заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что передача управления украинским конфликтом прошла под соусом создания в Киеве штаба Многонациональных сил Украины — MNF-U. Его командующим назначили британского «двухзвездочного офицера».

Участие в MNF-U, как ожидается, могут принять свыше 30 стран, а его структура «отражает усилия НАТО и союзников по подготовке к потенциальному прекращению огня и последующей стабилизации в Украине».

При этом Коц напомнил, что Россия неоднократно заявляла, что ни о каких натовских контингентах на территории Украины не может быть речи.

«Просто, учитывая европейскую игру вдолгую, ни о каком мире там никто не помышляет. И под видом создания миротворческого штаба происходит передача командования украинскими войсками под британскую корону», — отмечает военкор.

До этого президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на нехватку финансирования и поставок вооружений со стороны союзников. Он отметил, что Киеву приходится покупать все больше оружия за деньги. Речь в том числе идет об артиллерийских снарядах и системах противовоздушной обороны (ПВО).

По словам Зеленского, на уровне минобороны Украины постоянно ведутся разговоры с другими странами по поводу увеличения поставок. Он подчеркнул, что все чаще ему предлагают «не бесплатные варианты» оружия.

