«То, что нужно для наступления»: военкоры рассказали об эффекте от ударов по логистике ВСУ

«ВХ»: российские войска устроили ВСУ логистический паралич для наступления
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска устроили Вооруженным силам Украины (ВСУ) «логистический паралич», совершив массированные удары по железнодорожной инфраструктуре. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

По словам военкоров, удары по железнодорожной логистике сыграли ключевую роль в формировании текущей боевой обстановки. По их данным, реализация этого решения позволила военнослужащим Вооруженных сил (ВС) России получить изолированное поле боя — «то, что нужно для наступления».

«Уже второй месяц наступление развивается, и, судя по темпам, эффект от логистического паралича ВСУ оказался именно таким, на какой рассчитывали в Генштабе», — говорится в материале.

9 сентября военный корреспондент Александр Коц заявил, что российские военнослужащие вместо штурма оставшейся под контролем ВСУ части Донбасса будут обходить ее и нарушать логистику противника. По его словам, за подготовку к бою за Славянско-Краматорскую агломерацию серьезно взялись в российской армии.

Ранее в Госдуме назвали удар ВС РФ по мосту через Днепр новым этапом украинского конфликта.

