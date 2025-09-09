Российский военкор рассказал о подготовке солдат к главной битве за Донбасс

Российские военнослужащие вместо штурма оставшейся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) части Донбасса будут обходить ее и нарушать логистику противника. Об этом в своем Telegram-канале заявил российский военный корреспондент Александр Коц.

По его словам, к подготовке к бою за Славянско-Краматорскую агломерацию серьезно взялись. Военкор отметил, что генеральная битва за Донбасс только намечается, однако ее приближение уже достаточно четко вырисовывается.

«И, похоже, к огромной территории командование ВС РФ решило применить тактику, отточенную на городах: вместо штурмов в лоб — обход и нарушение логистики», — заявил Коц.

Военкор подчеркнул, что для аналогичной цели был осуществлен заход на территорию Днепропетровской области. По его словам, российские военные на этом участке фронта планируют наступать на главные пути снабжения украинской стороны в обход оборонительных линий.

На аналогичные действия пошли солдаты на выступе у Доброполья, где было обеспечено продвижение на территориях из-за неподготовленных фортификационных сооружений.

Коц объяснил, что после охвата Славянско-Краматорской агломерации с западной стороны ВСУ сохранят снабжение только с севера, через Харьковскую область, однако эти линии снабжения уже находятся под прицелом российских дронов.

Ранее российские военные прорвали оборону ВСУ у Красноармейска.